Боец СВО отрезал себе ногу и пять дней ждал помощи в окопе

Боец ВС России с позывным Бигфут из-за тяжелого ранения на поле боя ампутировал себе пострадавшую ногу, чтобы выжить, передает «Татар-информ». По данным издания, военнослужащий после ампутации еще пять дней находился в окопе один. Все это время он был без еды и воды и молился о спасении. Боевые товарищи обнаружили раненого Бигфута и эвакуировали с поля боя.

Согласно информации источника, военный с позывным Бигфут получил ранение в июле 2024 года на Очеретинском направлении. Бигфут рассказал , что смог доползти до окопа, где оказал себе первую помощь. Военный сделал обезболивающий укол и ампутировал конечность. По словам бойца, другого выхода не было, поскольку иначе он бы не смог нормально перебинтовать и обработать ногу.

Первый же выстрел, и снаряд взорвался около меня — ногу сразу же оторвало, она осталась висеть на остатках кожи, — поделился военный.

Такое ранение он получил в ходе наступления российской армии в лесополосе. Здесь мужчину настиг дрон ВСУ, а затем противник открыл по нему огонь из гранатомета.

