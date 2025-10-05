Российского бойца на СВО спас трофейный телефон Боец Байкал заявил, что трофейный телефон защитил его ногу во время боя

Российский военнослужащий с позывным Байкал остался невредим после обстрела ВСУ благодаря трофейному мобильному телефону. В разговоре с РИА Новости военный рассказал, что гаджет, принадлежащий в свое время солдату Вооруженных сил Украины, предотвратил попадание осколка в ногу.

Телефон спас, если не жизнь, то ногу точно — я его в карман положил. После боя достаю — он с осколком, — признался Байкал.

Ранее было опубликовано видео, снятое на телефон украинского военнослужащего, который погиб в составе группы ВСУ, оказавшейся в окружении под Кировском. На кадрах запечатлен один из последних дней жизни этого солдата. В своем обращении мужчина сообщает, что их командование фактически оставило их, а обещанное подкрепление так и не пришло.

До этого участник специальной военной операции из Екатеринбурга Денис Михайлов обеспечил продвижение линии фронта на семь километров. Данное событие произошло еще в 2024 году, однако о мужестве российского воина власти рассказали только сейчас. Михайлов получил ранение, но отказался от эвакуации и продолжил руководить наступательной операцией. За свои действия он был удостоен ордена Мужества, а также медалей «За отвагу», Суворова и Жукова.