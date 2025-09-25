Появились предсмертные кадры с телефона попавшего в окружение бойца ВСУ ТАСС показал видео с телефона погибшего в окружении в Кировске военного ВСУ

В Сети появилось видео с телефона украинского военнослужащего, погибшего в группе ВСУ, попавшей в окружение в Кировске. На обнародованных ТАСС кадрах можно увидеть один из последних дней жизни бойца. По словам мужчины, командование их бросило, а подкрепление не дошло.

Видимо, тут нас и похоронят, — говорит он.

Ранее Минобороны России сообщило о попадании украинских военных в окружение в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В попытках выйти из окружения противник был разбит Южной группировкой войск и потерял две группы штурмовиков.

Еще около 300 человек ВСУ потеряли после ракетного удара ВС РФ по полигону в Черниговской области. Объект украинской армии был ликвидирован при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». В том числе сообщается о разрушении трех ангаров с техникой и 12 автомобилей.

Также военкор Юрий Котенок сообщал, что ВС России ликвидировали командира разведывательной группы ГУР Украины Романа Веркальца. По его словам, это произошло еще на прошлой неделе, 17 сентября. Командир был убит в Харьковской области. Российское оборонное ведомство не комментировало данные сведения.