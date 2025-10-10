Днепр охватили пожары и перебои со светом после ночных взрывов

Сразу несколько ночных взрывов прогремело в Днепре на юго-востоке Украины, сообщает издание «Зеркало недели». По его информации, в результате могли быть повреждены объекты критической инфраструктуры, в городе уже наблюдаются перебои с электричеством. Кроме того, в одном из районов Днепра начался крупный пожар.

Ранее серия взрывов раздалась на территории Киева четвертый раз за ночь. Воздушная тревога действует в городе с 6:21 по московскому времени. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы. По его словам, ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. К работе привлечены все необходимые службы.

До этого Кличко предупреждал жителей Киева, что на фоне атаки БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Очевидцы также сообщали о прилетах и пожарах в Броварах и Печерском районе.

Вместе с этим Ильичевский порт под Одессой временно прекратил работу после ночных взрывов. Как уточнил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, данный объект использовался для хранения боекомплектов и техники НАТО.