10 октября 2025 в 13:11

Почти 300 домов в Подмосковье остались без тепла и горячей воды

В Химках более 260 домов остались без отопления и горячей воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Химках более 260 жилых домов и 20 социальных учреждений остались без отопления и горячей воды из-за технологического сбоя, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго Московской области. Отключение затронуло целый ряд улиц, включая 9 Мая, Дружбы, Машинцева, Молодежную, Юбилейный проспект и Куркинское шоссе. Для ликвидации аварии были задействованы все аварийные бригады муниципального округа.

Как позже отчиталась глава городского округа Химки Елена Землякова, ремонтные работы были успешно завершены после 11:00 утра. Технологический сбой устранен, и подача тепла и горячей воды в домах полностью восстановлена.

Ранее квартиры в пятиэтажном доме в Краснокаменске в Забайкалье затопило кипятком. Утром 7 октября жители верхнего этажа дома № 314 заметили, что с потолка начала литься горячая вода. На звонок в аварийной службе никто не ответил, жильцам пришлось бежать в диспетчерскую. За это время вещи в их квартирах «сварились».

До этого в жилом доме в Москве прорвало трубы после включения отопления. Кипяток залил весь подъезд. Дом находится на капитальном ремонте, и причиной инцидента, как считают постояльцы, стали именно ремонтные работы.

Химки
Подмосковье
горячая вода
отопление
