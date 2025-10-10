В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю уничтожили 1719 беспилотников самолетного типа и 30 снарядов системы HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были сбиты 18 управляемых авиационных бомб и ракета большой дальности «Нептун».

Как уточнили в ведомстве, всего с начала специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 433 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 446 танков и боевых бронированных машин, 1598 реактивных систем залпового огня, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 43 620 единиц специальной военной техники.

Ранее стало известно об уничтожении военнослужащими ВС РФ наземного робототехнического комплекса и склада боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Расчеты FPV-дронов также ликвидировали несколько единиц автотранспорта с живой силой противника и замаскированный миномет.