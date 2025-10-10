Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 октября 2025 в 12:53

В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ

Минобороны России: ПВО за неделю уничтожила 1719 беспилотников ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю уничтожили 1719 беспилотников самолетного типа и 30 снарядов системы HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были сбиты 18 управляемых авиационных бомб и ракета большой дальности «Нептун».

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 18 управляемых авиационных бомб, 30 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 1719 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, всего с начала специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 433 беспилотника, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 446 танков и боевых бронированных машин, 1598 реактивных систем залпового огня, 30 348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 43 620 единиц специальной военной техники.

Ранее стало известно об уничтожении военнослужащими ВС РФ наземного робототехнического комплекса и склада боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Расчеты FPV-дронов также ликвидировали несколько единиц автотранспорта с живой силой противника и замаскированный миномет.

Минобороны РФ
ВСУ
ВС РФ
дроны
