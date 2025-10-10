Экс-депутат Рады объяснил, почему Украине может грозить полный блэкаут Килинкаров: если атаки на энергообъекты продолжатся, Украину ждет полный блэкаут

Если атаки на энергетические объекты и газодобывающие компании Украины продолжатся, страна рискует столкнуться с полным блэкаутом, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он указал, что под удары ВС РФ попадают объекты практически во всех регионах.

Недавняя ночная атака затронула Киев и почти восемь областей Украины, оставив их без света. Принципиально важно, что целью становятся именно генерирующие компании, производящие электроэнергию, а не только транспортная логистика, за исключением железных дорог. Ремонт оборудования этих объектов требует не одного месяца, — подчеркнул Килинкаров.

По его мнению, украинцев ждет самая сложная зима за весь период конфликта. При том, что осенняя военная кампания еще далека от завершения.

Минимум два месяца активных действий со стороны России могут привести к поистине катастрофической ситуации в энергетическом секторе Украины, поскольку получить дополнительные объемы энергии будет практически невозможно, — заключил экс-парламентарий.

Ранее Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о поражении ТЭЦ и последующем отключении электроэнергии в Киеве в ночь на 10 октября. После первой атаки БПЛА «Герань» по объектам энергетики (ТЭЦ и другие) в Киеве был нанесен удар баллистическими ракетами.