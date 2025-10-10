Художник Никас Сафронов раскрыл, почему работает по ночам

Художник Никас Сафронов признался NEWS.ru, что работает по ночам, потому что это время — лучшее для полета фантазии. Он добавил, что садится работать над картинами в двенадцать часов ночи и заканчивает к восьми утра.

Но я не Леонардо. Поэтому стараюсь быть к себе предельно строг, не забываться и не терять ориентацию в плане профессионализма. Я сажусь работать над портретами как ремесленник в двенадцать часов ночи и заканчиваю уже как художник к восьми утра. Без фантазии, без открытых внутренних границ для полета мысли настоящий художник творить не может, — сказал Сафронов.

Художник рассказал, что иногда ему дают фотографии умерших или людей, которым хотят сделать подарок, и он всегда старается нарисовать портрет так, как будто этот человек ему позировал, как будто он лично с ним общался. По словам Никаса, для этого он изучает материал об этом человеке.

Ранее Сафронов дал совет Филиппу Киркорову по установке памятника отца Бедроса Киркорова. Он предложил артисту обратиться к скульптору Александру Рукавишникову, по его словам, это великий мастер своего дела.