Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 17:10

Украина может так и не получить колоссальный кредит от Европы

Euractiv: сделка по кредиту для Киева за счет активов России рискует сорваться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Европейском союзе может быть заблокировано соглашение о выделении Украине кредита в размере €175 млрд, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. Планировалось, что финансирование будет осуществлено за счет использования замороженных российских активов.

Противодействие данной инициативе может исходить от Бельгии, на территории которой размещена значительная часть удерживаемых средств. Хотя предложение о так называемом «репарационном кредите» поддерживается Германией, Францией и рядом других государств ЕС, бельгийская сторона демонстрирует скептическое отношение.

Как отметил один из дипломатов, для преодоления сопротивления Бельгии потребуется существенная юридическая и техническая проработка. Он также уточнил, что решение организационных, транспортных и политических вопросов займет определенное время.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик охарактеризовал резолюцию Европейского парламента о использовании замороженных российских активов для кредитования Украины как проявление воровских наклонностей. Парламентарий заявил, что «украденное имущество останется украденным» независимо от используемых формулировок.

Европа
замороженные активы
Украина
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.