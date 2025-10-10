Украина может так и не получить колоссальный кредит от Европы

Украина может так и не получить колоссальный кредит от Европы Euractiv: сделка по кредиту для Киева за счет активов России рискует сорваться

В Европейском союзе может быть заблокировано соглашение о выделении Украине кредита в размере €175 млрд, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. Планировалось, что финансирование будет осуществлено за счет использования замороженных российских активов.

Противодействие данной инициативе может исходить от Бельгии, на территории которой размещена значительная часть удерживаемых средств. Хотя предложение о так называемом «репарационном кредите» поддерживается Германией, Францией и рядом других государств ЕС, бельгийская сторона демонстрирует скептическое отношение.

Как отметил один из дипломатов, для преодоления сопротивления Бельгии потребуется существенная юридическая и техническая проработка. Он также уточнил, что решение организационных, транспортных и политических вопросов займет определенное время.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик охарактеризовал резолюцию Европейского парламента о использовании замороженных российских активов для кредитования Украины как проявление воровских наклонностей. Парламентарий заявил, что «украденное имущество останется украденным» независимо от используемых формулировок.