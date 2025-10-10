Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 13:33

Политолог ответил, исключат ли Испанию из НАТО после угроз Трампа

Политолог Кортунов усомнился, что Испанию исключат из НАТО после угроз Трампа

Дворец Сибелес в Мадриде Дворец Сибелес в Мадриде Фото: Diego Radames/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исключение Испании из НАТО после угроз президента США Дональда Трампа представляется маловероятным, поскольку в истории Альянса не существует прецедентов и прописанных процедур для подобных действий, заявил NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он указал, что военно-политический блок переживал и более серьезные кризисы, когда страны-участницы допускали значительные отклонения от общей дисциплины.

Я думаю, что высказывание Трампа об Испании — это политическая риторика. В истории НАТО не было случаев исключения стран из блока. Единственный прецедент, который приходит в голову, — это решение генерала Шарля Де Голля (французский государственный и военный деятель. — NEWS.ru) приостановить участие страны в военных структурах НАТО. Вопрос исключения практически ни разу не вставал. Нет процедур, которые могли бы каким-то образом регламентировать этот процесс. Это не первый такой прецедент с Испанией. Можно сослаться на опыт Турции, которая очень активно проявляла диссидентские настроения внутри блока и сохраняла активное военно-техническое сотрудничество с РФ, — пояснил Кортунов.

Он добавил, что давление на Мадрид с целью пересмотра военных расходов, безусловно, сохранится. Однако, по словам политолога, оно не перерастет в процедуру вывода страны из блока.

Конечно, давление на Испанию будет продолжаться, и я думаю, что, наверное, и руководство НАТО, и руководство США будут по-прежнему настаивать, чтобы Испания пересмотрела свое решение, касающееся объема военных расходов, с тем чтобы не нарушать общую дисциплину Североатлантического альянса. Но, повторяю, я не думаю, что за этой реакцией последует какая-то практическая работа по исключению той или иной страны из НАТО, — резюмировал Кортунов.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой в адрес Испании как члена НАТО. Американский лидер предложил рассмотреть вопрос об исключении этой страны из состава Альянса. Причиной стало нежелание Мадрида увеличивать военные расходы до требуемых показателей.

НАТО
Испания
Дональд Трамп
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Кабмин Украины запасается биотуалетами на фоне блэкаута
Певца Амирамова захоронят в необычном месте
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.