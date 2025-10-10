Политолог ответил, исключат ли Испанию из НАТО после угроз Трампа

Исключение Испании из НАТО после угроз президента США Дональда Трампа представляется маловероятным, поскольку в истории Альянса не существует прецедентов и прописанных процедур для подобных действий, заявил NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он указал, что военно-политический блок переживал и более серьезные кризисы, когда страны-участницы допускали значительные отклонения от общей дисциплины.
Я думаю, что высказывание Трампа об Испании — это политическая риторика. В истории НАТО не было случаев исключения стран из блока. Единственный прецедент, который приходит в голову, — это решение генерала Шарля Де Голля (французский государственный и военный деятель. — NEWS.ru) приостановить участие страны в военных структурах НАТО. Вопрос исключения практически ни разу не вставал. Нет процедур, которые могли бы каким-то образом регламентировать этот процесс. Это не первый такой прецедент с Испанией. Можно сослаться на опыт Турции, которая очень активно проявляла диссидентские настроения внутри блока и сохраняла активное военно-техническое сотрудничество с РФ, — пояснил Кортунов.
Он добавил, что давление на Мадрид с целью пересмотра военных расходов, безусловно, сохранится. Однако, по словам политолога, оно не перерастет в процедуру вывода страны из блока.
Конечно, давление на Испанию будет продолжаться, и я думаю, что, наверное, и руководство НАТО, и руководство США будут по-прежнему настаивать, чтобы Испания пересмотрела свое решение, касающееся объема военных расходов, с тем чтобы не нарушать общую дисциплину Североатлантического альянса. Но, повторяю, я не думаю, что за этой реакцией последует какая-то практическая работа по исключению той или иной страны из НАТО, — резюмировал Кортунов.
Ранее Трамп выступил с резкой критикой в адрес Испании как члена НАТО. Американский лидер предложил рассмотреть вопрос об исключении этой страны из состава Альянса. Причиной стало нежелание Мадрида увеличивать военные расходы до требуемых показателей.