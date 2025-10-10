Политолог ответил, исключат ли Испанию из НАТО после угроз Трампа Политолог Кортунов усомнился, что Испанию исключат из НАТО после угроз Трампа

Исключение Испании из НАТО после угроз президента США Дональда Трампа представляется маловероятным, поскольку в истории Альянса не существует прецедентов и прописанных процедур для подобных действий, заявил NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он указал, что военно-политический блок переживал и более серьезные кризисы, когда страны-участницы допускали значительные отклонения от общей дисциплины.

Я думаю, что высказывание Трампа об Испании — это политическая риторика. В истории НАТО не было случаев исключения стран из блока. Единственный прецедент, который приходит в голову, — это решение генерала Шарля Де Голля (французский государственный и военный деятель. — NEWS.ru) приостановить участие страны в военных структурах НАТО. Вопрос исключения практически ни разу не вставал. Нет процедур, которые могли бы каким-то образом регламентировать этот процесс. Это не первый такой прецедент с Испанией. Можно сослаться на опыт Турции, которая очень активно проявляла диссидентские настроения внутри блока и сохраняла активное военно-техническое сотрудничество с РФ, — пояснил Кортунов.

Он добавил, что давление на Мадрид с целью пересмотра военных расходов, безусловно, сохранится. Однако, по словам политолога, оно не перерастет в процедуру вывода страны из блока.

Конечно, давление на Испанию будет продолжаться, и я думаю, что, наверное, и руководство НАТО, и руководство США будут по-прежнему настаивать, чтобы Испания пересмотрела свое решение, касающееся объема военных расходов, с тем чтобы не нарушать общую дисциплину Североатлантического альянса. Но, повторяю, я не думаю, что за этой реакцией последует какая-то практическая работа по исключению той или иной страны из НАТО, — резюмировал Кортунов.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой в адрес Испании как члена НАТО. Американский лидер предложил рассмотреть вопрос об исключении этой страны из состава Альянса. Причиной стало нежелание Мадрида увеличивать военные расходы до требуемых показателей.