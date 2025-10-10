Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 октября 2025 в 13:31

Женщина умерла в туалете из-за трагической случайности

NK: женщина зашла в туалет и погибла под завалами здания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Мадриде произошло обрушение здания, в результате которого погибла руководитель проекта по переоборудованию объекта в гостиницу, сообщает Need to Know. Женщина находилась в туалете на первом этаже в момент катастрофы. Всего инцидент унес жизни четырех человек.

Представители подрядной организации отметили, что ремонтные работы проводились с повышенной осторожностью из-за аварийного состояния конструкций. Глава компании Anka Demoliciones Даниэль Анка сообщил, что масштабы трагедии могли быть значительно больше — в момент обрушения на объекте присутствовало около 40 рабочих, многие из которых случайно оказались снаружи из-за начавшегося дождя.

Строитель Дукара Саб, находившийся на верхних этажах во время катастрофы, выразил удивление тем, что остался в живых. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда подтвердил, что здание изначально имело проблемы с устойчивостью, хотя работы велись при постоянном контроле состояния конструкций.

Ранее в центре Мадрида произошло внезапное обрушение здания. Инцидент случился на улице Илерас во время проведения ремонтных работ в долгое время пустовавшем строении. Обрушилось не менее шести этажей. Свидетели сообщают, что незадолго до катастрофы ощущали сильную вибрацию и наблюдали плотное пылевое облако, поднявшееся над улицей.

Мадрид
Испания
обрушения
смерти
