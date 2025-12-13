Натереть хлеб чесноком и авокадо: готовим испанскую закуску — к вину и шампанскому. Ее подают во всех барах ко всему

Натереть хлеб чесноком и авокадо: готовим испанскую закуску — к вину и шампанскому. Ее подают во всех барах ко всему

Натереть хлеб чесноком и авокадо: готовим испанскую закуску — к вину и шампанскому. Ее подают во всех барах ко всему. Эта закуска — настоящий вкус испанских кафе: ароматный хрустящий хлеб, чеснок, нежный авокадо и сочная овощная смесь. Готовится за минуты, а подходит и к бокалу вина, и к любому праздничному столу.

Для приготовления возьмите 1 багет (около 300 г) и нарежьте его на 12 ломтиков. Обжарьте их на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки. Пока тосты горячие, натрите каждый половиной зубчика чеснока — понадобится 2-3 очищенных зубчика. Один спелый авокадо (около 150 г мякоти) очистите и натрите поверх чеснока каждый кусочек хлеба. Для начинки мелко нарежьте 2 средних помидора (180–200 г), 1 небольшой огурец (100 г) и 30 г красного лука. Заправьте смесь 1 столовой ложкой оливкового масла, 1 чайной ложкой лимонного сока и щепоткой сладкой испанской паприки. Выложите овощную смесь поверх авокадо и сразу подавайте. Получаются яркие, свежие, по-настоящему испанские бутербродики.

Ранее мы готовили бабушкин капустный салат с яйцами и колбасой. Рецепту нет цены — очень простой, но съедается быстрее любых изысков.