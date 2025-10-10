Сотрудник аэропорта потребовал взятку и попал за решетку Менеджера аэропортового холдинга задержали в Краснодаре при получении взятки

Сотрудник отдела управления закупками аэропортового холдинга был задержан при получении крупной взятки, сообщили в транспортной полиции Южного федерального округа. Мужчина также подозревается в покушении на мошенничество после предложения предпринимателю обеспечить заключение выгодных контрактов.

Полицейские задержали подозреваемого на территории, прилегающей к аэропорту Краснодара, в момент передачи ему 1,1 млн рублей. Общая сумма, которую менеджер требовал с бизнесмена за оказание незаконных услуг, составляла 5,7 млн рублей.

Согласно материалам дела, он гарантировал предпринимателю согласование договоров подряда на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодара. Кроме того, он обещал обеспечить «общее покровительство» при выполнении работ и подписании необходимых документов.

Все изъятые при задержании средства были приобщены к уголовному делу в качестве доказательств. В расследовании принимали участие совместные группы транспортной полиции и управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее Краснодарский краевой суд оставил под стражей дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Сусану Коблеву, обвиняемую в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. В апелляционной жалобе защиты о смягчении меры пресечения и замене ареста на домашний арест было отказано.