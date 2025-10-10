«Рука об руку»: в Совфеде рассказали, что связывает Россию и Азербайджан

Россию и Азербайджан связывает общая история, и они должны идти вместе — рука об руку, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. Он также напомнил, что Москва и Баку активно развивают торгово-экономические отношения.

Наши отношения оставались прекрасными и после распада Советского Союза, и Азербайджан по-прежнему является членом СНГ. <…> Я убежден, что мы обречены идти вместе, рука об руку. Азербайджан — наш сосед и важный партнер в развитии торгово-экономических отношений. Думаю, что оценка этого события как в Азербайджане, так и в России будет исключительно положительной, — сказал сенатор.

Джабаров также положительно оценил встречу президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева 9 октября в Душанбе. По словам сенатора, она прошла в конструктивном и позитивном ключе.

Ранее Путин заявил, что Москва и Баку преодолели кризис эмоций из-за трагедии с самолетом авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. На встрече в столице Таджикистана российский лидер проинформировал Алиева о ходе расследования катастрофы. В ответ глава Азербайджана выразил Путину признательность за предоставленные данные и личный контроль расследования авиакатастрофы.