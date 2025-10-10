Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:34

Готовим по-испански: сборник рецептов самых вкусных блюд

Испанская тортилья с картофелем Испанская тортилья с картофелем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Испанская кухня давно вышла за пределы Пиренейского полуострова и покорила весь мир. И не только в ресторанах — теперь ее легко повторить на своей кухне! Секрет — в качественных продуктах, ярких сочетаниях и относительной простоте исполнения. У нас вы найдете проверенные рецепты, которые превратят ваш обычный ужин в маленький праздник — фиесту. Мы разберем по шагам, как приготовить идеальную тортилью, как добиться того самого вкуса у паэльи и какие тапас станут хитом вашей вечеринки.

Рецепт паэльи

Секрет самого освежающего гаспачо

Готовим питу дома

Потрясающий баскский чизкейк

Готовим простую испанскую закуску мигас

Испанский десерт крем-каталана

Испанская тортилья с картофелем

Томатный испанский суп, который вас удивит

Готовим хамон в домашних условиях

Испанское овощное рагу: «Писто манчего»

Рецепт паэльи

Куриное филе или сочные бедрышки создают основу паэльи, наполняя ее глубокой сытностью и энергией. Блюдо расцветает благодаря сочному болгарскому перцу, солнечной моркови и изумрудному горошку. Душой композиции становится рис. Магию испанского характера создают оливковое масло первого отжима, копченая паприка, чеснок и нити шафрана. Волшебство рождения паэльи заключается в простом ритуале: сначала курице дают обрести золотистый загар на раскаленной сковороде, затем к ней присоединяются овощи и рис.

Секрет самого освежающего гаспачо

Готовим по-испански: сборник рецептов самых вкусных блюд Готовим по-испански: сборник рецептов самых вкусных блюд Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В основе этого освежающего супа — сочные спелые помидоры, хрустящий огурчик, сладкий красный болгарский перец и ароматный чеснок. Этот овощной ансамбль рождает не просто яркую палитру вкусов, а настоящий витаминный взрыв.

Для бархатистой текстуры и насыщенности в блюдо добавляют размоченный мякиш белого хлеба, а также щедрую порцию ароматного оливкового масла. Сбалансированную глубину вкуса придают виноградный уксус, соль и черный перец — они раскрывают натуральную сладость овощей, создавая невероятно гармоничный и освежающий букет.

Приготовление гаспачо не требует особых усилий: все подготовленные овощи вместе с хлебным мякишем превращаются в блендере в нежное однородное пюре. Затем суп должен как следует охладиться и настояться в холодильнике, после чего его подают, украсив рублеными свежими овощами или аппетитными гренками.

Готовим питу дома

Секрет появления того самого воздушного кармашка кроется в двух вещах: в правильно приготовленном тесте и по-настоящему сильном нагреве. Для создания теста потребуются мука, горячая вода, немного растительного масла и соль. После замеса тесто должно отдохнуть и стать более податливым. Затем его разделывают на лепешки и обжаривают на сухой раскаленной сковороде. Всего несколько секунд — и плоская заготовка волшебным образом начнет превращаться в круглый надутый шарик. Как только это произойдет, питу следует перевернуть и продолжить обжаривать с обеих сторон до полной готовности.

Потрясающий баскский чизкейк

Чтобы создать неповторимый баскский чизкейк, вдохновленный испанской кухней, потребуются яйца высшей категории, сливочный сыр, сахарный песок, жирные сливки и пшеничная мука. Все компоненты перед началом приготовления следует достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.

Мягкий сливочный сыр поместите в глубокую миску, соедините с сахарным песком и взбейте миксером в нежный и гладкий крем. Не прекращая взбивать, по одному вводите предварительно взбитые в отдельной посуде яйца, тщательно перемешивая массу после каждого добавления. Затем тонкой струйкой влейте холодные жирные сливки и бережно вмешайте их в тесто. Завершающим штрихом будет добавление муки — перемешайте все до состояния однородной жидкой массы.

Для выпечки возьмите разъемную форму, застелите ее дно и бока слегка увлажненными листами пекарской бумаги. Перелейте в форму тесто, разровняйте его и выпекайте при достаточно высокой температуре в режиме «верх-низ» до начала образования корочки. Затем увеличьте нагрев, активировав режим конвекции, и доведите чизкейк до идеального состояния с золотистой, аппетитно румяной поверхностью.

Готовим простую испанскую закуску мигас

Готовим простую испанскую закуску мигас Готовим простую испанскую закуску мигас Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Испанские мигас — это удивительно простое блюдо для домашнего приготовления. Ключ к успеху кроется в верном выборе продуктов. В его основе лежат ломтики черствого хлеба, которые раскрывают свой вкус на щедрой порции оливкового масла вместе с ароматным чесноком и душистой паприкой. Для придания пикантности часто в сковороду отправляют нарезанную колбасу чорисо или другие копчености. Хлеб слегка увлажняют, а затем обжаривают до появления золотистой хрустящей корочки вместе с остальными ингредиентами.

Испанский десерт крем-каталана

Попробуйте приготовить знаменитый каталонский крем, в основе которого лежат молоко, взбитые яичные желтки, сахар и кукурузный крахмал. Неповторимый аромат ему придают цедра лимона и палочка корицы, настоянные в нагретом молоке. После этого ароматное молоко соединяют с яично-сахарной смесью и уваривают на плите до получения густой, бархатистой текстуры. Готовый крем разливают по формам и дают ему полностью остыть. Финальный штрих — хрустящая карамельная корочка, которая создается путем посыпания поверхности сахаром и его последующей карамелизации с помощью горелки.

Испанская тортилья с картофелем

Крупный картофель, нарезанный тонкими, почти прозрачными слайсами, погружают в глубокую сковороду с оливковым маслом комнатной температуры. К нему присоединяются неочищенные зубчики чеснока, слегка придавленные широкой стороной ножа, и несколько веточек свежего тимьяна. Сковорода отправляется на минимальный огонь. Здесь картофелю предстоит не жариться и не кипеть, а медленно томиться в масле, пока он не приобретет нежную тающую текстуру, полностью сохранив свою бледную бархатистость.

Пока картофель находится в масле, в просторной миске взбивают свежие яйца — не до пышной пены, а лишь до идеально гладкого состояния — с добавлением щедрой щепотки морской соли. Готовые, пропитанные ароматами масла ломтики картофеля осторожно перекладывают шумовкой к яйцам, стараясь сохранить их хрупкую целостность. Чеснок освобождают от шелухи, а его мягкую ароматную сердцевину отправляют в общую массу.

На хорошо прогретую сковороду с несколькими ложками того самого душистого масла выливают будущую основу. После нескольких минут приготовления на плите наступает кульминационный момент — сковороду ненадолго помещают в раскаленную духовку, чтобы поверхность покрылась золотистой хрустящей корочкой.

Томатный испанский суп, который вас удивит

Секрет самого освежающего гаспачо Секрет самого освежающего гаспачо Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кусочки белого хлеба, освобожденные от корочки, следует размочить в небольшом количестве воды. Затем в ступке или с помощью блендера необходимо превратить в мелкую крошку очищенный миндаль вместе с зубчиком чеснока. К этой ароматной смеси добавляется размягченный хлеб, и все вместе продолжает измельчаться, постепенно обогащаясь оливковым маслом до образования гладкой пасты.

Полученную миндальную основу перекладывают в кастрюлю. Тем временем спелые помидоры надрезают крестообразно, ошпаривают кипятком для легкого удаления кожицы, а их нежную мякоть измельчают и соединяют с пастой. Тщательно перемешивая, массу постепенно разводят холодной водой до консистенции, напоминающей жирные сливки.

На среднем огне суп нужно довести до начала кипения, обогатив его винным уксусом и солью по вкусу. Важно не кипятить, а лишь прогревать в течение нескольких минут при постоянном помешивании, чтобы все вкусы гармонично объединились.

Готовим хамон в домашних условиях

Для создания домашнего хамона потребуются задний свиной окорок и соль. На первом этапе мясо необходимо выдержать в прохладе, после чего обильно покрыть его слоем соли. Далее будущий хамон отправляется на выдержку в условиях стабильно низкой температуры и высокой влажности. После этого соль тщательно смывается, и начинается продолжительный этап сушки, который также проходит в специально подобранном микроклимате. Завершающая стадия приготовления — многомесячная выдержка окорока в более теплом помещении с определенным уровнем влажности, где хамон постепенно достигает своей идеальной кондиции.

Испанское овощное рагу: «Писто манчего»

В основе этого красочного рагу лежат свежие цукини, баклажаны и яркий болгарский перец. Его ароматную основу составляют пассерованные репчатый лук и чеснок. К ним присоединяются нарезанные кубиками сочные томаты, которые вместе с остальными овощами создают насыщенную вкусовую палитру.

Овощная смесь сначала обжаривается, а затем медленно тушится до мягкости, сдобренная томатной пастой, солью и перцем. На завершающем этапе в рагу делаются углубления, куда аккуратно вливаются яйца. Блюдо доводится до готовности под крышкой, что позволяет белку схватиться, а желтку остаться нежным. Готовое рагу, украшенное свежей петрушкой, приобретает по-настоящему средиземноморский характер.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить французский луковый суп без лишних хлопот: из лука, сыра и хлеба.

рецепты
Испания
простые рецепты
быстрые рецепты
Оксана Головина
О. Головина
