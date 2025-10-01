Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:16

Французский луковый суп без лишних хлопот: из лука, сыра и хлеба

Французский луковый суп без лишних хлопот: из лука, сыра и хлеба Французский луковый суп без лишних хлопот: из лука, сыра и хлеба Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нарежьте четыре крупные луковицы тонкими полукольцами. В толстостенной кастрюле растопите 50 граммов сливочного масла, добавьте лук и тушите на медленном огне около 20 минут, пока он не станет мягким и прозрачным, но не коричневым. Посолите и поперчите по вкусу. Главный секрет аромата — влить в лук столовую ложку яблочного уксуса и добавить столовую ложку сахара, хорошо перемешав. Это создаст нужную вкусовую гамму. Залейте овощ литром кипятка и варите суп под крышкой 15 минут. В это время нарежьте багет на кусочки и слегка подсушите в тостере или на сухой сковороде. Разлейте готовый суп по тарелкам, сверху положите два-три ломтика багета и обильно посыпьте тертым сыром. Поставьте тарелки под гриль на 2-3 минуты, пока сыр не расплавится и не покроется румяными пузырями. Подавайте немедленно.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить грушево-свекольный теплый салат с козьим сыром

