21 сентября 2025

Грушево-свекольный теплый салат с козьим сыром

Сентябрь предлагает нам сочную свеклу, спелые груши и яркий болгарский перец. Начните с запекания: некрупную свеклу нарежьте дольками и отправьте в духовку на противне вместе с половинкой брюссельской капусты и крупными ломтиками одного красного перца. Сбрызните оливковым маслом с щепоткой тмина. Пока овощи запекаются при 200 градусах, приготовьте заправку: смешайте две столовые ложки гранатового соуса наршараб с ложкой меда и щепоткой паприки. Грушу нарежьте тонкими дольками. На теплую запеченную свеклу выложите капусту, перец и грушу. Сверху аккуратно разложите кусочки козьего сыра, который слегка подтает от тепла овощей. Полейте гранатовой заправкой и сразу подавайте, украсив зернами граната и кедровыми орешками.

Оксана Головина
