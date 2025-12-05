ТИЭФ'25
Если надоела аджика, делаю цвикли: ярче, острее и с характером! Вкусно с мясом и на хлебушек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Настоящая закуска должна не просто открывать трапезу, а задавать ей тон — яркий, бодрящий и запоминающийся. Именно такой и является цвикли — коронное блюдо польской и западноукраинской кухни. Эта простая, но гениальная комбинация сладковатой отварной свеклы и огненного хрена — настоящий взрыв вкуса, который пробуждает аппетит и освежает небо. Она идеально оттеняет богатые, насыщенные мясные блюда, особенно холодные закуски и заливное, но может быть и смелой самостоятельной закуской. Готовится цвикли элементарно и хранится в холодильнике, с каждым днем становясь только ароматнее, что делает ее незаменимой подготовкой к праздничному застолью.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 средние свеклы (около 500 г), 50–70 г свежего корня хрена, 1–2 ст. ложки яблочного или столового уксуса (6%), 1 ч. ложка сахара, соль по вкусу, 2–3 ст. ложки рафинированного растительного масла. Свеклу тщательно вымойте, отварите в кожуре до мягкости или запеките в фольге в духовке при 180 °C около часа. Остудите, очистите от кожуры. Корень хрена очистите и натрите на самой мелкой терке. Свеклу натрите на средней терке. В глубокой миске соедините натертые свеклу и хрен. Добавьте уксус, сахар, соль и растительное масло. Тщательно перемешайте до однородности. Дайте закуске настояться в холодильнике минимум 2–3 часа, а лучше — ночь, чтобы вкусы полноценно соединились. Подавайте цвикли охлажденными, украсив веточкой укропа. Храните в стеклянной банке с крышкой в холодильнике до недели.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

