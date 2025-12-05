Жюльен, достойный праздника! Готовлю эти тарталетки на Новый год, и гости в восторге

Эти миниатюрные тарталетки с жюльеном станут хитом любого праздничного стола! Аппетитная золотистая корочка расплавленного сыра скрывает нежнейшую начинку из курицы и грибов.

300 г шампиньонов мелко нарезаю и обжариваю вместе с 1 измельченной луковицей до золотистого цвета. 250 г куриного филе отвариваю и разбираю на волокна или мелко нарезаю. Смешиваю грибы с луком, курицу, добавляю 2 ст. л. творожного сыра (или сметаны), соль, перец и сушеный укроп по вкусу. 120–150 г твердого сыра натираю на мелкой терке. Половину сыра добавляю в начинку и тщательно перемешиваю. Полученной массой наполняю 12 готовых тарталеток, сверху обильно посыпаю оставшимся тертым сыром. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до расплавления сыра и легкого румянца.

