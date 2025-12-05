ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:40

Жюльен, достойный праздника! Готовлю эти тарталетки на Новый год, и гости в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти миниатюрные тарталетки с жюльеном станут хитом любого праздничного стола! Аппетитная золотистая корочка расплавленного сыра скрывает нежнейшую начинку из курицы и грибов.

300 г шампиньонов мелко нарезаю и обжариваю вместе с 1 измельченной луковицей до золотистого цвета. 250 г куриного филе отвариваю и разбираю на волокна или мелко нарезаю. Смешиваю грибы с луком, курицу, добавляю 2 ст. л. творожного сыра (или сметаны), соль, перец и сушеный укроп по вкусу. 120–150 г твердого сыра натираю на мелкой терке. Половину сыра добавляю в начинку и тщательно перемешиваю. Полученной массой наполняю 12 готовых тарталеток, сверху обильно посыпаю оставшимся тертым сыром. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до расплавления сыра и легкого румянца.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Джиган раскрыл, что хотел бы «сожрать» в Африке
Шоу-бизнес
Джиган раскрыл, что хотел бы «сожрать» в Африке
Простой салат, который выглядит празднично и готовится за минуты: неожиданное сочетание вкусов — идеальная находка для новогоднего стола
Общество
Простой салат, который выглядит празднично и готовится за минуты: неожиданное сочетание вкусов — идеальная находка для новогоднего стола
Пачка теста, курица, грибы! Быстрый пирог-жюльен спасет в любой ситуации
Общество
Пачка теста, курица, грибы! Быстрый пирог-жюльен спасет в любой ситуации
Готовлю шаурму-жюльен каждую неделю — вкуснятина в панировке из духовки
Общество
Готовлю шаурму-жюльен каждую неделю — вкуснятина в панировке из духовки
Как приготовить нежный салат из печени трески и яиц
Семья и жизнь
Как приготовить нежный салат из печени трески и яиц
еда
жульен
рецепты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минюст признал четыре иностранные НКО нежелательными в России
Экономист рассказал, кто получит ежегодную семейную выплату
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
В Петербурге начнутся раскопки под строительство нового выхода из метро
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.