Готовлю шаурму-жюльен каждую неделю — вкуснятина в панировке из духовки

Необычная шаурма-жюльен — это вкусная и сытная закуска с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Блюдо готовится в духовке, что делает его более полезным по сравнению с традиционной жареной шаурмой.

Для приготовления обжарьте 600 г куриного филе или индейки с 1 луковицей и 350–400 г шампиньонов. Добавьте 150 мл сливок или сметаны, потушите до загустения. На лаваш выложите начинку, посыпьте тертым сулугуни и сверните рулетом. Обваляйте в панировке и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.

Готовая шаурма-жюльен получается хрустящей снаружи и нежной внутри. Подавайте горячей с любимым соусом — это идеальная закуска для дружеских встреч или семейного ужина. Попробуйте — и обычная шаурма покажется вам слишком простой!

