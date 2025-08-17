Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 12:33

Готовлю шаурму-жюльен каждую неделю — вкуснятина в панировке из духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычная шаурма-жюльен — это вкусная и сытная закуска с хрустящей корочкой и нежной начинкой. Блюдо готовится в духовке, что делает его более полезным по сравнению с традиционной жареной шаурмой.

Для приготовления обжарьте 600 г куриного филе или индейки с 1 луковицей и 350–400 г шампиньонов. Добавьте 150 мл сливок или сметаны, потушите до загустения. На лаваш выложите начинку, посыпьте тертым сулугуни и сверните рулетом. Обваляйте в панировке и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистой корочки.

Готовая шаурма-жюльен получается хрустящей снаружи и нежной внутри. Подавайте горячей с любимым соусом — это идеальная закуска для дружеских встреч или семейного ужина. Попробуйте — и обычная шаурма покажется вам слишком простой!

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
шаурма
жульен
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван еще один участник переговоров Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Насмерть отравившихся газом рабочих достали со дна канализационного колодца
В Британии назвали вероятность гражданской войны в Европе
В российском регионе решили создать майнинг-фермы около угольных разрезов
В России рассказали, как ракетная программа ВСУ была отброшена назад
Экономист раскрыл, почему в России падает спрос на курьеров
Эксперты составили топ самых дешевых китайских автомобилей в России
Раскрыто, кто поедет поддерживать Зеленского на переговорах с Трампом
Стало известно, с какой проблемой может столкнуться российская экономика
«Умные» дроны России заставили Зеленского пойти в атаку
Трамп поддержал полный контроль России над всем Донбассом
Многодетная мать сбежала из дома и попросила не искать ее
Бари Алибасов «ускользнул» от врачей и рванул на рыбалку
Женщина через суд добивается от Басты компенсации морального вреда
Трамп оказался на грани срыва после переговоров с Путиным
На Западе предрекли Украине потерю территорий и суверенитета
ВС России уничтожили места хранения украинских «Сапсанов»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
«Ошиблась адресом»: Коц ответил жене Трампа на ее «письмо о детях» Путину
Дрон ВС России пощадил украинских солдат из-за одной надписи
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.