21 ноября 2025 в 12:04

Только грудка и помидор — готовлю хрустящий тантуни, или шаурму наоборот. Как в Турции, только вкуснее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, какое блюдо может за один вечер перенести вас на солнечные улицы Стамбула? Тантуни — традиционная турецкая «шаурма наоборот», где сочная мясная начинка заворачивается в хрустящий поджаренный лаваш. Это не просто еда, а настоящий символ уличной кухни Турции, который готовят в каждом кафе и на каждом углу. Сочетание нежного куриного филе, свежих овощей и ароматных специй в хрустящем лаваше создает неповторимую гармонию вкусов. Готовится оно на удивление просто, но получается настолько аутентичным, что кажется, будто вы привезли рецепт прямо из Гранд-базара!

Для тантуни вам понадобится: 200 г куриного филе, 1 большой лаваш, 1 помидор, 1 луковица, пучок зелени (петрушка/кинза), растительное масло, соль, перец. Курицу нарежьте мелкими кубиками и обжарьте с луком до готовности. Добавьте нарезанный кубиками помидор, потушите 2–3 минуты. Посолите, поперчите, добавьте рубленую зелень. Лаваш разрежьте на четвертинки. На каждую часть выложите начинку, заверните конвертиком. Обжарьте с двух сторон на сковороде до хрустящей корочки. Подавайте сразу же, пока лаваш хрустит! Тантуни особенно хороши с айраном или турецким йогуртом с чесноком.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
