Мой секрет фантастической курочки — этот соус творит чудеса: комбо из остроты и сладости

Я особенно люблю готовить эти ножки, когда хочется добавить остроты в обычный ужин. Сочетание пикантного табаско со сладким медом и чесночными нотками создает неповторимый вкус, а курица получается одновременно острой и нежной. Это блюдо отлично подходит для вечеринок с друзьями или когда просто хочется чего-то особенного.

Для блюда мне нужно: куриные ножки (1 кг), соль, перец, копченая паприка (2 ч. л.), чесночный порошок (2 ч. л.), аджика (200–250 г), мед (3–4 ст. л.), соус табаско (2–3 капли), оливковое масло (2 ст. л.). Готовлю так: ножки натираю смесью специй, выкладываю на пергамент и запекаю при 180 °C 30 минут. Для маринада смешиваю аджику, мед, табаско и масло. Каждую ножку обмакиваю в маринад и возвращаю в духовку еще на 25–30 минут до румяной корочки. Подаю с овощным салатом или картофелем.

