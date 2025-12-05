ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 17:41

Помогавший «Азову» бизнесмен просидит за решеткой 24 года

Предпринимателя Ревина осудили на 24 года за передачу прожектора «Азову»

Виталий Ревин Виталий Ревин Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Генерального директора компании «Прожектор» Виталия Ревина приговорили к 24 годам лишения свободы по делу о передаче «Азову» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) зенитного прожектора для обнаружения российских БПЛА. Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд, передает ТАСС.

Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Ревину 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявил председатель коллегии из трех судей.

По решению инстанции, первые шесть лет Ревин проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

Ранее омский суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в публичном оправдании терроризма. Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ России. Обвиняемая одобрила атаки ВСУ на РФ. Судом было установлено, что в апреле 2024 года осужденная разместила в социальных сетях одобрительный комментарий под видеозаписью, на которой была запечатлена атака беспилотных летательных аппаратов на один из регионов Российской Федерации.

