Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется поразить гостей не только вкусом, но и безупречной элегантностью подачи, на помощь приходят волованы. Эти миниатюрные корзинки из слоёного теста — идеальная основа для самых изысканных начинок. На новогоднем столе они смотрятся особенно эффектно, превращаясь в съедобное украшение. Сочетание нежной курицы, ароматных грибов и тягучего сыра в сливочном соусе создаёт гармоничный и очень сытный вкусовой ансамбль. Такая закуска позволяет каждому гостю насладиться порционным кулинарным шедевром, который удобно есть, что делает праздничный фуршет или ужин по-настоящему комфортным и утончённым.

Для приготовления вам понадобится: 10–12 готовых корзинок-волованов из слоёного теста, 300 г куриного филе, 250 г шампиньонов, 1 небольшая луковица, 150 г твёрдого сыра, 150 мл сливок 20%, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. муки, соль, перец, зелень для украшения.

Куриное филе отварите до готовности, остудите и мелко нарежьте. Шампиньоны и лук измельчите. На сковороде растопите масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Всыпьте муку, перемешайте и влейте сливки, доведите до загустения. Добавьте курицу, половину натёртого сыра, соль и перец, перемешайте и снимите с огня. Разложите начинку по волованам, сверху посыпьте оставшимся сыром. Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте волованы 10–12 минут до расплавления сыра и румяности теста. Подавайте горячими, украсив веточкой укропа или петрушки.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
