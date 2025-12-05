ТИЭФ'25
Бутерброды с икрой уже не тренд. Мой мастхэв — «вязанки» со шпротами на бородинском: вкуснее и эффектнее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодний стол — это всегда ожидание чуда и праздничная суета. Чтобы удивить гостей не только вкусом, но и оригинальной подачей, приготовьте изящные закусочные «вязанки» со шпротами. Это миниатюрные канапе на основе ароматной чесночной гренки, увенчанные золотистой рыбкой. Нежная яично-сырная намазка, пикантный чесночный хлеб и завершающий штрих — ажурная «веревочка» из зеленого лука, которая не только скрепит композицию, но и придаст ей невероятно нарядный, праздничный вид. Такая закуска станет настоящим украшением стола и мгновенно исчезнет с тарелок.

Для приготовления вам понадобится: половина буханки бородинского хлеба, две столовые ложки растительного масла, два зубчика чеснока, два яйца, один плавленый сырок (около 100 граммов), одна банка шпрот (примерно 120–150 граммов), пучок зеленого лука, соль и перец по вкусу.

Начните с подготовки гренок. Бородинский хлеб нарежьте тонкими ломтиками, а затем вырежьте из них небольшие фигурные кусочки с помощью формочки для печенья или просто нарежьте аккуратными квадратиками. Разогрейте на сковороде масло и обжарьте хлеб с двух сторон до румяной корочки. Готовые горячие гренки сразу натрите разрезанным зубчиком чеснока. Отложите их остывать.

Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Натрите их на мелкой терке вместе с плавленым сырком. Тщательно перемешайте до получения однородной массы, при желании добавьте немного черного перца. На остывшие чесночные гренки нанесите чайной ложкой сырно-яичную намазку. Сверху аккуратно выложите по одной шпроте. Перья зеленого лука опустите на минуту в кипяток, чтобы они стали гибкими. Затем каждую закуску перевяжите «веревочкой» из лукового пера, завязав его аккуратным бантиком. Подавайте, украсив веточкой зелени.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
