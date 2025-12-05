ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 16:45

Порезать копченую грудку и пожарить шампиньоны: собираем «Новогоднюю сказку» — быстро и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Порезать копченую грудку и пожарить шампиньоны: собираем «Новогоднюю сказку» — быстро и вкусно. Этот салат — настоящее волшебство в вашей тарелке! Он сочетает в себе аромат копчёной грудки, пикантность маринованных грибов и знакомую комфортность варёного картофеля. А его праздничное оформление в виде ёлочки создаст неповторимую атмосферу прямо на вашем столе.

Для его приготовления вам понадобится: 200 г копчёной куриной грудки, 150 г маринованных грибов (подойдут и лесные, и шампиньоны), 1 луковица, 2 картофелины, отваренных в мундире, 3 яйца, 2 солёных огурца, 2-3 ст. ложки растительного масла, майонез, соль и свежая зелень для украшения.

Как приготовить: все ингредиенты подготовьте заранее: отварите и остудите картофель и яйца. Картофель очистите и нарежьте мелкими кубиками. Копчёную грудку, очищенные яйца и солёные огурцы также нарежьте кубиками примерно такого же размера. Лук измельчите и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Грибы мелко нарежьте. Смешайте все подготовленные компоненты в глубокой миске, добавьте обжаренный лук. Заправьте салат майонезом, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте.

Для праздничной подачи выложите салат на плоское блюдо, сформировав контур ёлочки. Сверху можно украсить укропом, нарисовать майонезом «гирлянды», посыпать салат измельчённой зеленью, а яичным белком — имитировать снег. Украсьте «игрушками» из овощей или ягод.

Ранее мы вместо классической шубы готовили «Лисью шубку». Вкуснейший салат для любителей селедки.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
