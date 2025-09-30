Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем

Три крупные картофелины, нарезанные тонкими, почти полупрозрачными ломтиками, погружаются в прохладное оливковое масло в глубокой сковороде. Туда же отправляются четыре неочищенных зубчика чеснока, раздавленные плоской стороной ножа, и две веточки свежего тимьяна. Сковорода ставится на самый медленный огонь. Картофель не должен кипеть или жариться; он будет медленно томиться в масле около двадцати минут, пока не станет нежным и тающим, но не покоричневеет. Пока картофель томится, шесть свежих яиц взбиваются в просторной миске не до пены, а лишь до однородности, с щедрой щепоткой морской соли. Готовый картофель с помощью шумовки извлекают из ароматного масла и аккуратно соединяют с яйцами, стараясь не поломать нежные ломтики. Чесночную кожицу удаляют, а мягкую душистую мякоть выдавливают в смесь. На хорошо разогретой сковороде с парой ложек того же ароматного масла выкладывают основу. Готовят пять минут, после чего наступает ключевой момент: сковороду на мгновение ставят в очень горячую духовку, чтобы верх схватился румяной корочкой. Подают ее теплой, когда центр остается чуть влажным.

