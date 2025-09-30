Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 00:05

Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем

Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Три крупные картофелины, нарезанные тонкими, почти полупрозрачными ломтиками, погружаются в прохладное оливковое масло в глубокой сковороде. Туда же отправляются четыре неочищенных зубчика чеснока, раздавленные плоской стороной ножа, и две веточки свежего тимьяна. Сковорода ставится на самый медленный огонь. Картофель не должен кипеть или жариться; он будет медленно томиться в масле около двадцати минут, пока не станет нежным и тающим, но не покоричневеет. Пока картофель томится, шесть свежих яиц взбиваются в просторной миске не до пены, а лишь до однородности, с щедрой щепоткой морской соли. Готовый картофель с помощью шумовки извлекают из ароматного масла и аккуратно соединяют с яйцами, стараясь не поломать нежные ломтики. Чесночную кожицу удаляют, а мягкую душистую мякоть выдавливают в смесь. На хорошо разогретой сковороде с парой ложек того же ароматного масла выкладывают основу. Готовят пять минут, после чего наступает ключевой момент: сковороду на мгновение ставят в очень горячую духовку, чтобы верх схватился румяной корочкой. Подают ее теплой, когда центр остается чуть влажным.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить свекольную икру с жареным луком на зиму.

рецепты
быстрый рецепт
простой рецепт
Испания
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал заместителя руководителя филиала банка в Москве
«Выборы — жульнические»: Лавров резко раскритиковал голосование в Молдавии
Вратарь Лобанцев объяснил претензию «Реала» по поводу газона в Алматы
В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.