Испанский десерт крем-каталана: готовим дома европейскую классику

Мечтаете о путешествии в Европу, но пока нет отпуска? Попробуйте испанский десерт крем-каталана — он легко перенесет вас в солнечную Каталонию прямо из собственной кухни. Это мягкий, ароматный и нежный крем с хрустящей корочкой из карамели — символ каталонской кухни и отличный вариант для семейного ужина.

Для классического испанского десерта крем-каталана вам понадобится: молоко (500 мл), яйца (4 желтка), сахар (100 г), кукурузный крахмал (20 г), цедра одного лимона и палочка корицы. Молоко нагревают с корицей и цедрой, затем соединяют с взбитыми желтками, сахаром и крахмалом. Смесь варят до загустения, разливают по порционным формам и охлаждают несколько часов. Перед подачей поверхность посыпают сахаром и карамелизуют с помощью кухонной горелки.

Испанский десерт крем-каталана не просто красиво выглядит и вкусно пахнет — он создает особенное настроение, которого иногда так недостает в повседневной жизни. Попробуйте приготовить его в кругу родных или в теплой компании друзей и вы увидите: Европа, Каталония и солнце Испании ближе, чем кажется. Экспериментируйте с цитрусовыми, ванилью или какао, и у вас всегда будет неповторимый десерт для душевных вечеров.

