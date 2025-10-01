Мигас для ваших амигос! Готовим простую испанскую закуску за 20 минут

Хрустящие испанские мигас — это душевная закуска родом из сельских регионов Испании, которая согреет даже самый холодный вечер. Простое блюдо с богатой историей легко повторить на любой кухне, используя минимальный набор продуктов.

Приготовить испанский мигас дома очень легко. Главный секрет — правильно подобрать ингредиенты. Основу блюда составляют всего несколько ингредиентов: черствый хлеб (белый или багет, 300–500 г), оливковое масло (3–4 ст. л.), чеснок (1–2 зубчика) и паприка. К этому часто добавляют чорисо или другие копчености для пикантности (150–200 г копченой колбасы). Хлеб нарезают кубиками, слегка сбрызгивают водой и обжаривают на оливковом масле с чесноком и паприкой до золотистого хруста.

Приготовьте ароматный мигас как идеальную закуску к утреннему кофе или в качестве сытного перекуса. Атмосфера испанской деревни поселится в вашем доме с первой хрустящей крошкой.

