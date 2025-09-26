Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:30

Готовим новогодний хит заранее: острые баклажаны для праздничного стола

Новый год — время ярких вкусов, и острые баклажаны на закуску к новогоднему столу станут настоящим хитом вашего меню. Этот главный праздник зимы не за горами, и подготовиться к нему лучше заранее. Начало и середина осени — идеальное время, так как продукты для приготовления этого блюда есть на прилавках магазинов по приятным ценам. Эта простая закуска сочетает нежность овощей с остротой перца и ароматом чеснока: она готовится быстро и порадует всех гостей. Давайте разберем, как ее приготовить шаг за шагом.

Возьмите 1 кг плотных баклажанов, нарежьте их кружочками толщиной около 1 см и добавьте 1 ст. л. соли, так из них выйдет горечь. Затем оставьте их на 30 минут, после — промойте под проточной водой и обжарьте на растительном масле до красивой золотой корочки. Для ароматного маринада вместе смешайте воду (500 мл), уксус (100 мл 9%), сахар-песок (2 ст. л. ), соль (1 ст. л.), мелко покрошенный чеснок (5 зубчиков), острый перец (1 стручок, нарезанный кольцами) и укроп (1 пучок), доведите смесь до среднего кипения.

Выложите обжаренные овощи в миску, залейте горячим маринадом и дайте настояться в холодильнике 2–3 часа. Чтобы добавить новогодний акцент, посыпьте закуску гранатовыми зернами или свежей зеленью перед подачей: это сделает блюдо еще ярче. Если хотите меньше остроты, уменьшите количество перца, но не забудьте попробовать — вкус получается насыщенным и аппетитным.

Острые баклажаны на закуску к новогоднему столу — это не только вкусно, но и полезно, с минимумом калорий. Подайте их с мясом или просто так, и ваш праздник засияет новыми гастрономическими красками.

