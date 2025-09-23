Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 18:16

Эту вкуснятину едят без ничего! Баклажаны с колбасками и моцареллой: аппетитное блюдо за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любите яркие и сочные блюда? Тогда этот рецепт баклажанов с колбасками и моцареллой точно для вас! Сочетание хрустящих баклажанов, ароматных колбасок и нежной моцареллы создаёт неповторимый вкусовой букет. Это блюдо идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Готовится оно удивительно просто, а результат всегда впечатляет.

Возьмите 2 крупных баклажана, 200 граммов охотничьих колбасок, 150 граммов моцареллы, 1–2 помидора, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, оливковое масло для жарки.

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.

На сковороде разогрейте масло и обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

На той же сковороде обжарьте нарезанные кружочками колбаски. Помидоры нарежьте кружочками, моцареллу — тонкими ломтиками.

В форму для запекания выложите слоями: баклажаны, колбаски, помидоры, моцареллу. Посыпьте измельчённым чесноком, посолите, поперчите. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут, пока моцарелла не расплавится и не образуется золотистая корочка. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

баклажаны
ужины
перекусы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
