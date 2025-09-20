Слива с кофе: неожиданное сочетание для зимней заготовки

Традиционные заготовки из сливы на зиму с кофе открывают новые вкусовые горизонты. Этот необычный рецепт превращает обычное сладкое варенье в настоящий деликатес. Сочетание кисловатой сливы и ароматного кофе создает неповторимый вкус.

Для приготовления шедевра вам понадобится 1 кг спелых плодов слив, 800 г сахара-песка, 1 чайная ложечка молотого кофе средней обжарки и выжатый сок половинки лимона. Фрукты вымойте, удалите твердую сердцевину и тщательно нарежьте половинками. В эмалированной посуде засыпьте плоды сахаром и на пару часов оставьте для того, чтобы из них вышел сок.

Затем поставьте сливы на небольшой огонь и варите, помешивая, примерно 15–20 минут. Добавьте в полученную смесь лимонный сок и дальше продолжайте варить будущее варенье еще минут 10. Приблизительно за 2 минуты до полной готовности не спеша всыпьте молотый кофе и тщательно перемешайте полученную массу. Готовое необычное варенье разлейте по стерилизованным банкам и закатайте их.

Секрет приготовления

Важно не переборщить с кофе — он должен дополнять, а не заглушать фруктовый вкус. Лучше всего использовать качественный молотый кофе средней обжарки или растворимый без добавок.

Такая оригинальная заготовка из сливы на зиму с кофе станет изюминкой вашего чаепития. Варенье получается густым, ароматным и с пикантной кофейной ноткой.

Ранее мы делились с вами секретом, как превратить в кулинарные шедевры обычные яблоки. Приятного аппетита!