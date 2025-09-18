5 рецептов из сезонных яблок: превращаем свежий урожай в кулинарные шедевры

Сентябрь дарит нам первый настоящий урожай осени, и одно из главных его сокровищ — яблоки. Они только что с дерева, сочные, ароматные и невероятно полезные. Именно сейчас они самые вкусные и доступные. Мы поделимся с вами рецептами блюд, которые утолят тягу к сладкому без лишних калорий!

Чем полезны яблоки?

Давайте узнаем, почему именно яблоки оказались среди продуктов, которые нужно есть в сентябре, и почему они должны занять почетное место в вашем меню? Дело в том, что эти фрукты богаты пектином, который очищает кишечник и помогает при переедании после летних праздников. В яблоках много витамина С, клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет и замедляют старение клеток. А еще они содержат кверцетин — вещество, которое помогает бороться с воспалениями. При этом яблоки низкокалорийны и отлично подходят для перекусов.

Какие продукты нужно есть в сентябре: яблоки — секрет национального здоровья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкие рецепты из яблок

Яблоки можно использовать по-разному: в сыром виде, в выпечке, в салатах и напитках.

1. Яблочный салат с орехами и медом

Нарежьте яблоко тонкими дольками, добавьте немного грецких орехов, ложку йогурта или сметаны, каплю меда и корицы. Быстро, сытно и очень вкусно.

2. Запеченные яблоки с творогом

Вырежьте сердцевину из яблок, начините смесью творога, изюма и корицы. Запекайте 20 минут при 180 °C. Отличный десерт для всей семьи.

3. Домашнее яблочное повидло без сахара

Нарежьте яблоки, потушите с каплей воды до мягкости, протрите через сито или измельчите блендером. Готово! Хранится в холодильнике до недели.

Чем полезны яблоки? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

4. Яблочный чай с корицей

Добавьте дольки яблока в заварку черного или зеленого чая, положите палочку корицы. Получается ароматный согревающий напиток без лишних калорий.

5. Теплый салат с курицей

Обжарьте кусочки куриного филе, добавьте дольки яблока и горсть шпината. Потушите пять минут под крышкой.

Яблоки — это просто, натурально и по-настоящему вкусно. Обязательно добавьте в свой рацион наш совет на тему «Какие продукты нужно есть в сентябре: яблоки» и будьте здоровы.

Ранее мы делились с вами рецептом шикарных маринованных яблочек. Приятного аппетита!