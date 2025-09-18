«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 10:30

5 рецептов из сезонных яблок: превращаем свежий урожай в кулинарные шедевры

5 рецептов из сезонных яблок: превращаем свежий урожай в кулинарные шедевры 5 рецептов из сезонных яблок: превращаем свежий урожай в кулинарные шедевры Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сентябрь дарит нам первый настоящий урожай осени, и одно из главных его сокровищ — яблоки. Они только что с дерева, сочные, ароматные и невероятно полезные. Именно сейчас они самые вкусные и доступные. Мы поделимся с вами рецептами блюд, которые утолят тягу к сладкому без лишних калорий!

Чем полезны яблоки?

Давайте узнаем, почему именно яблоки оказались среди продуктов, которые нужно есть в сентябре, и почему они должны занять почетное место в вашем меню? Дело в том, что эти фрукты богаты пектином, который очищает кишечник и помогает при переедании после летних праздников. В яблоках много витамина С, клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет и замедляют старение клеток. А еще они содержат кверцетин — вещество, которое помогает бороться с воспалениями. При этом яблоки низкокалорийны и отлично подходят для перекусов.

Какие продукты нужно есть в сентябре: яблоки — секрет национального здоровья Какие продукты нужно есть в сентябре: яблоки — секрет национального здоровья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкие рецепты из яблок

Яблоки можно использовать по-разному: в сыром виде, в выпечке, в салатах и напитках.

1. Яблочный салат с орехами и медом

Нарежьте яблоко тонкими дольками, добавьте немного грецких орехов, ложку йогурта или сметаны, каплю меда и корицы. Быстро, сытно и очень вкусно.

2. Запеченные яблоки с творогом

Вырежьте сердцевину из яблок, начините смесью творога, изюма и корицы. Запекайте 20 минут при 180 °C. Отличный десерт для всей семьи.

3. Домашнее яблочное повидло без сахара

Нарежьте яблоки, потушите с каплей воды до мягкости, протрите через сито или измельчите блендером. Готово! Хранится в холодильнике до недели.

Чем полезны яблоки? Чем полезны яблоки? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

4. Яблочный чай с корицей

Добавьте дольки яблока в заварку черного или зеленого чая, положите палочку корицы. Получается ароматный согревающий напиток без лишних калорий.

5. Теплый салат с курицей

Обжарьте кусочки куриного филе, добавьте дольки яблока и горсть шпината. Потушите пять минут под крышкой.

Яблоки — это просто, натурально и по-настоящему вкусно. Обязательно добавьте в свой рацион наш совет на тему «Какие продукты нужно есть в сентябре: яблоки» и будьте здоровы.

Ранее мы делились с вами рецептом шикарных маринованных яблочек. Приятного аппетита!

Читайте также
Суперсочные куриные ножки с яблоками: чудо-ужин в духовке из обычных продуктов
Общество
Суперсочные куриные ножки с яблоками: чудо-ужин в духовке из обычных продуктов
Пачка теста и яблоки: готовим самый простой десерт «Яблочные колобки» с орехами
Общество
Пачка теста и яблоки: готовим самый простой десерт «Яблочные колобки» с орехами
Полезный десерт за 10 минут — готовим фруктовый пудинг: обожают взрослые и дети
Общество
Полезный десерт за 10 минут — готовим фруктовый пудинг: обожают взрослые и дети
Яблоки для детокса и здоровья кишечника — как фрукт помогает выводить токсины и поддерживать организм
Общество
Яблоки для детокса и здоровья кишечника — как фрукт помогает выводить токсины и поддерживать организм
Сахарозаменители: все за и против эрзац-сахара
Семья и жизнь
Сахарозаменители: все за и против эрзац-сахара
яблоки
фрукты
рецепты
польза
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.