18 августа 2025 в 20:30

Молодильные, низкокалорийные и маринованные: готовим яблочки на зиму

Маринованные яблоки на зиму — необычная и невероятно вкусная заготовка, которая станет приятным сюрпризом на любом праздничном столе.

В отличие от привычного варенья, такая закуска сохраняет хрустящую текстуру плодов и сочетает в себе кисло-сладкий вкус с пряными нотками корицы, гвоздики и лаврового листа.

Для приготовления понадобится один килограмм твердых яблок — лучше выбирать зимние сорта, такие как антоновка или «голден»: они дольше держат форму. Плоды тщательно моют, удаляют сердцевину и нарезают дольками. Затем их 2–3 минуты бланшируют в кипятке, чтобы сохранить структуру и обеззаразить поверхность.

В стерилизованные банки укладывают лавровый лист и гвоздику, затем плотно выкладывают яблочные дольки. Первую заливку делают кипятком — яблоки оставляют под крышкой на 5 минут, после чего воду сливают в кастрюлю. В жидкость добавляют три столовые ложки сахара, щепотку соли, чайную ложку молотой корицы и две ложки 9-процентного уксуса. Маринад доводят до кипения, дают немного остыть и заливают им яблоки.

Банки герметично закатывают, переворачивают и оставляют остывать под полотенцем. Хранить заготовку рекомендуется в прохладном темном месте. Через 2–3 недели плоды пропитаются маринадом и станут еще вкуснее.

Такая заготовка содержит около 67 ккал на 100 г и готовится без усилий. Это не только способ сохранить урожай, но и создать оригинальную закуску, которая удивит гостей.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
