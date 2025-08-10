Натираю яблоки — и в духовку! Обалденные овсяные батончики для ленивых!

Овсяные батончики с яблоком и изюмом — полезное удовольствие! Идеальный перекус для тех, кто любит вкусно и с пользой! Эти ароматные батончики сочетают в себе хрустящую текстуру овсяных хлопьев, сочность яблок и сладость изюма. Они прекрасно утоляют голод, дарят энергию и поднимают настроение — что еще нужно для идеального перекуса?

Тебе понадобится: 50 г цельнозерновой муки, 50 г сливочного масла, 2 ст. л. жидкого меда, 50 г изюма, 1 яблоко, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. молотого имбиря, щепотка соли, 100 г овсяных хлопьев.

Приготовление: размягченное масло взбей с медом и сахаром. Добавь натертое яблоко, изюм, имбирь и соль. Всыпь муку с разрыхлителем и овсяные хлопья, тщательно перемешай. Тесто должно получиться густым и липким. Выложи массу в форму, разровняй и выпекай 25 минут при 180 °C. Готовый пласт нарежь на батончики — они получатся рассыпчатыми снаружи и нежными внутри.

Эти батончики можно брать с собой на работу, прогулку или тренировку. Они сохраняют свежесть несколько дней и прекрасно сочетаются с чаем, йогуртом или молоком. Вкусно, полезно и очень удобно!

