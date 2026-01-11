Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 04:30

ПП-перекус, который легко приготовить дома: британские флэпджеки вместо покупных батончиков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Флэпджек — это знаменитый британский батончик из овсяных хлопьев, который является национальным лакомством для чаепития. Они невероятно сытный, с приятной жевательной текстурой и глубоким карамельным вкусом от расплавленного масла и сахара. Добавление корицы, имбиря и какао делает его по-настоящему праздничным, а орехи и сухофрукты добавляют хруст и сладость.

В большой миске смешиваю овсяные хлопья долгой варки (1 стакан) и быстрой варки (1 стакан). Добавляю корицу (1 ч. л.), молотый имбирь (1/3 ч. л.) и какао-порошок (2–3 ч. л.).

Сливочное масло (50 г) растапливаю и слегка остужаю. Вливаю растопленное масло и сахар (5 ст. л.) в сухую смесь. Тщательно перемешиваю, чтобы все хлопья покрылись маслянистой сладкой смесью.

Добавляю яйцо и снова хорошо перемешиваю. Затем добавляю любые орехи и/или сухофрукты по вкусу (например, рубленые грецкие орехи, миндальные лепестки, изюм, клюкву). Оставляю массу на 5–10 минут, чтобы хлопья немного набухли и впитали влагу.

Духовку разогреваю до 160°C. Форму для выпечки (примерно 20х20 см) застилаю пергаментной бумагой. Выкладываю овсяную массу, равномерно разравниваю и утрамбовываю ложкой или мокрыми руками.

Выпекаю 20–25 минут, пока края не начнут слегка подрумяниваться, а поверхность не станет сухой на ощупь. В центре батончик может казаться немного мягким — он дойдет при остывании.

Достаю форму из духовки и даю флэпджеку полностью остыть прямо в ней. Только затем, с помощью бумаги, вынимаю пласт и нарезаю на квадраты или прямоугольники. По желанию можно полить растопленным шоколадом и посыпать орехами.

Проверено редакцией
