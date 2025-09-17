Лучший компот из сливы на зиму: проверенный рецепт и важные советы

Сливы — один из самых приятных даров лета, а компот из слив на зиму — легкий способ сохранить их аромат и пользу до холодов. Вкусный, красивый и полезный напиток понравится всей семье, а готовится он очень легко и просто.

Сегодня расскажем пошаговую инструкцию для компота из спелых слив на зиму, который идеально подойдет даже новичкам.

Вымойте свежие спелые плоды (2–3 кг), удалите плодоножки и разрежьте их пополам, чтобы удалить косточки. Простерилизуйте тару — трехлитровые банки и крышки, это важно для надежного хранения. Налейте в кастрюлю 2,5–3 литра воды, доведите до кипения, добавьте 300–400 г сахара (по вкусу). Ошпарьте банки кипятком, разложите в них сливы (примерно 1/3 объема). Залейте горячим сиропом свои сливы, накройте банки и поставьте их на пастеризацию на 10–15 минут. Закатайте банки, переверните вверх дном и укутайте в одеяло или пледы до остывания.

Таким образом, компот из слив на зиму получится не только вкусным, но и очень ароматным — ярким напоминанием о лете в холодные дни. Такой напиток можно разбавлять водой, подавать к десертам или просто пить охлажденным. Простота и универсальность рецепта делают его отличным выбором для домашних заготовок.

