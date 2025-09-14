Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 09:26

Сырный латте — осенний хит в элитных кофейнях, который легко повторить дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный латте — это необычный кофейный напиток, который сочетает нежность молочной пенки и пикантные сырные нотки. Этот осенний тренд кофейной культуры легко воссоздать в домашних условиях без специального оборудования. Напиток отличается бархатистой текстурой и сбалансированным вкусом, который удивляет и покоряет с первого глотка.

2 ст. л. сливочного плавленого сыра растворяют в 200 мл горячего молока, взбивают венчиком до однородности. Добавляют сахар по вкусу. В бокал наливают 80 мл свежесваренного кофе, затем аккуратно вливают молочно-сырную смесь, создавая слоистую структуру. При желании украшают тертым сыром или корицей.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

