Домашняя грудинка — пальчики оближешь: ароматное мясо в обсыпке — хит на бутерброд. Этот рецепт превратит простую свиную грудинку в настоящий деликатес с насыщенным вкусом и божественным ароматом. Нежное, тающее во рту мясо с хрустящей корочкой станет звездой вашего стола!
Ингредиенты
- Грудинка свиная — 2 кг
- Вода — 3 л
- Соль — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 3 шт.
- Перец черный горошком — 1 ч. л.
- Кориандр молотый — 1 ч. л.
- Базилик сушеный — 1 ч. л.
- Розмарин сушеный — 1 ч. л.
- Специи острые — 1 ч. л.
Для присыпки
- Паприка сладкая — 1 ст. л.
- Паприка копченая — 1 ст. л.
- Хмели-сунели — 1 ст. л.
- Чеснок сушеный — 1 ст. л.
Приготовление
- Грудинку залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте все специи для варки и соль. Варите под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости. Готовое мясо достаньте, слегка остудите.
- Смешайте ингредиенты для присыпки. Обваляйте грудинку в специальной смеси со всех сторон, плотно заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 8–10 часов. Подавайте нарезанным тонкими ломтиками.
Совет: для пикантности добавьте в присыпку 1 ч. л. зерен кориандра и щепотку острого перца.
Ранее мы готовили деликатес из грудинки! Варим в шелухе и соевом соусе, получаем вкуснятину.