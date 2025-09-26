Домашняя грудинка — пальчики оближешь: ароматное мясо в обсыпке — хит на бутерброд

Домашняя грудинка — пальчики оближешь: ароматное мясо в обсыпке — хит на бутерброд. Этот рецепт превратит простую свиную грудинку в настоящий деликатес с насыщенным вкусом и божественным ароматом. Нежное, тающее во рту мясо с хрустящей корочкой станет звездой вашего стола!

Ингредиенты

Грудинка свиная — 2 кг

Вода — 3 л

Соль — 2 ст. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Перец черный горошком — 1 ч. л.

Кориандр молотый — 1 ч. л.

Базилик сушеный — 1 ч. л.

Розмарин сушеный — 1 ч. л.

Специи острые — 1 ч. л.

Для присыпки

Паприка сладкая — 1 ст. л.

Паприка копченая — 1 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ст. л.

Чеснок сушеный — 1 ст. л.

Приготовление

Грудинку залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте все специи для варки и соль. Варите под крышкой на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости. Готовое мясо достаньте, слегка остудите. Смешайте ингредиенты для присыпки. Обваляйте грудинку в специальной смеси со всех сторон, плотно заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 8–10 часов. Подавайте нарезанным тонкими ломтиками.

Совет: для пикантности добавьте в присыпку 1 ч. л. зерен кориандра и щепотку острого перца.

Ранее мы готовили деликатес из грудинки! Варим в шелухе и соевом соусе, получаем вкуснятину.