Эту грудинку по-немецки у нас никто не готовит, а зря: сочная, нежная — а секрет в одном ингредиенте

Хотите удивить семью необычным горячим блюдом и при этом получить продукт, который идеально подходит и для бутербродов на следующий день? Эту грудинку по-немецки у нас никто не готовит, а зря: сочная, нежная — а секрет в одном ингредиенте. Попробуйте грудинку, приготовленную в пиве с ароматными специями. Секрет этого рецепта в том, что мясо сначала обжаривается, а затем запекается в насыщенном маринаде — так грудинка получается невероятно сочной и нежной.

Для приготовления возьмите 800 г свиной грудинки, 200 мл светлого пива, 3–4 зубчика чеснока, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. паприки, щепотку черного перца и соль по вкусу.

Мясо нарежьте порционными кусками, слегка присолите и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. В это время смешайте пиво, соевый соус, измельченный чеснок, паприку и перец — получится ароматный маринад. Переложите грудинку в форму для запекания, залейте маринадом и запекайте при 180 °C 45–50 минут под крышкой или фольгой.

Готовое мясо подавайте горячим как основное блюдо, а когда остынет, нарежьте для бутербродов — оно сохраняет сочность и невероятный вкус. Этот простой трюк превращает обычную грудинку в настоящее гастрономическое открытие.

