01 октября 2025 в 20:01

Испанская роскошь: готовим хамон в домашних условиях

Испанская роскошь: готовим хамон в домашних условиях Испанская роскошь: готовим хамон в домашних условиях Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вяленый свиной окорок по-испански: возможно ли сделать у себя на кухне? Конечно! Технологию приготовления ищите на NEWS.ru.

Ингредиенты: окорок свинины задний — 6–8 кг, соль — 400 г. Сначала для приготовления хамона в домашних условиях выдерживаем мясо при температуре 0–3 °C в течение 24 часов. Соль наносим плотным слоем на всю поверхность.

Далее нужно выдержать будущий хамон в течение 1 суток (на каждый килограмм веса). Поддерживайте температуру: 0–5 °C. Влажность должна быть 85–90%.

Остатки соли промываем и потом сушим окорок в течение 30–60 суток, выдерживая ту же температуру. Уровень влажности: 75–80%. Потом хамон держат при 15–20 °C и влажности 60–80%. Срок выдержки: 12–36 месяцев. Да, нужно подождать, но представьте, как будет потом вкусно!

Ранее NEWS.ru писал, как готовить скандинавский яблочный пирог.

