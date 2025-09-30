Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Томатный испанский суп, который вас удивит

Возьмите горсть белого хлеба без корочки и замочите его в двух столовых ложках воды. В ступке или блендере измельчите полстакана очищенного миндаля вместе с одним зубчиком чеснока до состояния крошки. Добавьте размоченный хлеб и продолжайте измельчать, постепенно вливая три столовые ложки оливкового масла, чтобы получилась однородная паста. Переложите миндальную пасту в кастрюлю. Возьмите четыре крупных спелых помидора, надрежьте их крест-накрест и обдайте кипятком, чтобы легко снять кожицу. Измельчите мякоть и добавьте к пасте. Тщательно перемешайте, постепенно вливая примерно пол-литра холодной воды, пока консистенция не станет похожей на жирные сливки. Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте чайную ложку винного уксуса и соль по вкусу. Доведите до кипения, но не кипятите, просто прогрейте в течение пяти — семи минут, постоянно помешивая. Подавайте суп сразу, украсив веточкой свежей мяты или несколькими дольками винограда для контраста.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат «Сентябрьский»

