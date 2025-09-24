Салат «Сентябрьский»: идеальная заготовка из капусты и перца на зиму

Начните с шинковки килограмма белокочанной капусты. К ней добавьте полкило сочного болгарского перца, нарезанного соломкой, и две крупные моркови, измельченные на терке для корейских салатов. Для пикантности введите два мелко нарубленных горьких перчика чили. Сложите овощи в объемный таз. Отдельно приготовьте заливку: смешайте пол-литра томатного сока, стакан растительного масла, полстакана сахара и столовую ложку соли. Доведите маринад до кипения, влейте 150 мл уксуса (9%) и сразу залейте кипящей смесью овощи. Тщательно перемешайте, разложите по стерильным банкам и простерилизуйте 15-20 минут перед закаткой. Этот салат станет великолепным гарниром к любому блюду!

