24 сентября 2025 в 10:27

Салат «Сентябрьский»: идеальная заготовка из капусты и перца на зиму

Салат «Сентябрьский»: идеальная заготовка из капусты и перца на зиму Салат «Сентябрьский»: идеальная заготовка из капусты и перца на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начните с шинковки килограмма белокочанной капусты. К ней добавьте полкило сочного болгарского перца, нарезанного соломкой, и две крупные моркови, измельченные на терке для корейских салатов. Для пикантности введите два мелко нарубленных горьких перчика чили. Сложите овощи в объемный таз. Отдельно приготовьте заливку: смешайте пол-литра томатного сока, стакан растительного масла, полстакана сахара и столовую ложку соли. Доведите маринад до кипения, влейте 150 мл уксуса (9%) и сразу залейте кипящей смесью овощи. Тщательно перемешайте, разложите по стерильным банкам и простерилизуйте 15-20 минут перед закаткой. Этот салат станет великолепным гарниром к любому блюду!

Ранее мы рассказывали про помидоры по-корейски экспресс

рецепты
помидоры
Корея
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
