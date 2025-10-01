Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 09:45

Почему у питы есть карман: готовим испанские лепешки дома

Рецепт испанской питы Рецепт испанской питы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить домашних необычной выпечкой? Тогда наш рецепт испанской питы на сковороде — то, что вам нужно! Это не просто лепешка, а настоящий съедобный «кошелек», который можно наполнить любимой начинкой.

Секрет воздушного кармашка внутри — в правильном тесте и сильном нагреве. Для теста вам понадобятся: 350 г муки, 200 мл горячей воды, 2 ст. л. растительного масла и небольшая горсть соли. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть 20 минут. Раскатайте 8 лепешек и жарьте без воды и масла на раскаленной сковородке. У вас на глазах плоский кружок теста превратится в надутый шарик. После этого переверните питу и обжарьте на каждой из сторон еще по 2 раза.

Готовую испанскую питу на сковородке разрежьте и наполните свежими овощами, мясом или соусами. Это идеальный обед в средиземноморском стиле, который легко приготовить дома. Приятного аппетита!

Ранее мы поделились рецептом грузинских лепешек чвиштари.

национальная кухня
Испания
рецепты
лепешки
советы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве арестовали
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.