Почему у питы есть карман: готовим испанские лепешки дома

Хотите удивить домашних необычной выпечкой? Тогда наш рецепт испанской питы на сковороде — то, что вам нужно! Это не просто лепешка, а настоящий съедобный «кошелек», который можно наполнить любимой начинкой.

Секрет воздушного кармашка внутри — в правильном тесте и сильном нагреве. Для теста вам понадобятся: 350 г муки, 200 мл горячей воды, 2 ст. л. растительного масла и небольшая горсть соли. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть 20 минут. Раскатайте 8 лепешек и жарьте без воды и масла на раскаленной сковородке. У вас на глазах плоский кружок теста превратится в надутый шарик. После этого переверните питу и обжарьте на каждой из сторон еще по 2 раза.

Готовую испанскую питу на сковородке разрежьте и наполните свежими овощами, мясом или соусами. Это идеальный обед в средиземноморском стиле, который легко приготовить дома. Приятного аппетита!

