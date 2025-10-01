Потрясающее испанское овощное рагу: «Писто манчего» — наедитесь до отвала

Писто — испанское рагу из тушеных овощей. Напоминает рататуй. Готовим вместе с NEWS.ru. Ингредиенты: цукини — 2 шт. (600 г), баклажаны — 1 шт. (300 г), перец болгарский разноцветный — 2 шт. (400 г), пара луковиц, мягкие томаты — 4 шт. (500 г), 3 чесночных зубчика, масло для жарки любое — 75 мл, яйца — 4 шт. (категория — С1), соль и перец — по вкусу, петрушка — 20 г.

Все овощи режем кубиками. Лук и чеснок пассеруем в сотейнике 5 минут. Добавляем перец, держим на огне еще 5 минуток. Бросаем туда же цукини, баклажаны и томим 10 минут. Выливаем томатную пасту, солим, перчим.

Томите испанское овощное рагу под крышкой примерно полчаса. Сформируйте углубления в блюде, влейте яйца. Держите под крышкой еще 4 минуты. И все! Попробуйте новое!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт салата с рисом на зиму.