10 ноября 2025 в 19:00

Если надоели запеканки и супы, готовлю лабскаус: проще некуда — закинула в кастрюлю и отдыхай

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лабскаус — это душа Норвегии в одной тарелке, простое и невероятно уютное рагу, которое веками согревало суровые северные дома. Его гениальность — в простоте. Это не блюдо для ресторанов высокой кухни, а искренняя, сытная еда, которая говорит о доме и семейных традициях. Готовится оно из самых базовых продуктов, которые всегда под рукой, но в процессе долгого томления они превращаются в нечто волшебное — насыщенное, ароматное и по-настоящему согревающее. Идеальная еда для холодного вечера, когда за окном ветер и дождь, а вам нужно ощущение полного покоя и уюта.

Для классического лабскауса вам понадобится: 500 г говяжьей лопатки или грудинки, 2 средние луковицы, 4 картофелины, 2 моркови, 1 небольшая брюква, стебель сельдерея, 1,5 литра хорошего мясного бульона или воды, 2 лавровых листа, чайная ложка сушеного тимьяна, соль и перец по вкусу. Мясо нарежьте крупными кубиками и обжарьте до румяной корочки в толстостенной кастрюле. Добавьте туда же нарезанный кубиками лук и пассеруйте до мягкости. Затем залейте все бульоном, добавьте лавровый лист и тимьян. Доведите до кипения, убавьте огонь и томите под крышкой около полутора часов, пока мясо не станет мягким. Затем добавьте крупно нарезанный картофель, морковь, брюкву и сельдерей. Варите еще 30–40 минут, пока овощи не разварятся. Часть картофеля можно размять прямо в бульоне, чтобы он загустел. Если хотите более густую консистенцию, столовую ложку муки разведите в холодной воде и влейте в кипящее рагу, помешивая. Подавайте горячим с кусочком хлеба.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

