10 октября 2025 в 15:49

Раскрыто, почему НАТО не оставляет попыток взять контроль над Каспием

Политолог Ярошенко: Запад хочет получить контроль над Каспием для ослабления РФ

Корабль Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы Корабль Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Западные страны стремятся установить контроль над Каспием с целью ослабления геополитического влияния России, заявил NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, российской стороне важно сохранить безопасность региона от стороннего вмешательства.

Каспий — это не просто море, а стратегическая точка, потому что именно по нему будут транспортироваться грузы. Запад продолжает попытки зайти в Каспий под любыми предлогами, поскольку для России это энергетика, экология, безопасность и судоходство. Их нельзя туда допускать. Ни мы, ни Азербайджан такого исхода не желаем, поэтому продолжаем выстраивать взаимовыгодные отношения, основанные на уважении, — отметил Ярошенко.

Политолог уточнил, что после подписания конвенции в 2018 году Каспий был признан внутренним водоемом пяти прибрежных государств. Хотя до распада Советского Союза, по его словам, Каспийское море фактически было внутренним морем России.

Советский Союз делил его с Ираном. Сейчас добавились другие постсоветские страны, и Каспий остается зоной безопасности и экономического развития, но может стать ареной геополитических игр. Каспий — это выход к Астрахани, к Волге и дальше ко всему Поволжью. Поэтому, безусловно, надо сохранять безопасность на Каспии и не допускать туда США и другие западные страны, — заключил Ярошенко.

Ранее депутат Госдумы Николай Будуев заявил о важности контактов между президентами России и Азербайджана, Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, для реализации стратегических международных инициатив. По его словам, встреча лидеров двух стран в Душанбе 9 октября была позитивной и конструктивной.

