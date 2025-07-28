Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 04:10

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспием

Российский лайнер Embraer 190 приземлился в Махачкале после сигнала бедствия

Самолет Embraer Legacy Самолет Embraer Legacy Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Пассажирский лайнер Embraer 190 подал сигнал бедствия во время полета над акваторией Каспийского моря, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах. Он выполнял рейс из Ижевска в Махачкалу и приземлился во втором населенном пункте.

Самолет Embraer 190 во время полета из Ижевска в Махачкалу подал сигнал тревоги над Каспийским морем, — заявили представители авиаслужб.

По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно находилось над полуостровом Бузачи в Казахстане и начало снижаться в направлении Актау. В Махачкале оно приземлилось в 00:45 по московскому времени.

В настоящее время причины подачи сигнала бедствия и состояние самолета уточняются. Авиационные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полета и пассажиров на борту.

Ранее сообщалось, что в Казахстане во время планового перелета пропал военный вертолет EC145. Судно исчезло с радаров в Алма-Атинской области. На поиски отправили команды специалистов из Минобороны и МЧС. Также к месту вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

самолеты
бедствия
Махачкала
Каспий
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, что делать если нет возможности выплачивать ипотеку
Два человека погибли в аварии в Калининградской области
Россиянам рассказали, в каком случае лучше избегать купания в морской воде
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспием
Прохор Шаляпин снова женился? Что известно о его избраннице
В России придумали новое название комнатам матери и ребенка
Недовольный Трампом пассажир чуть не взорвал самолет в Британии
Врач рассказала, как распознать аллергию на солнце
«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ
Названы сроки испытания Роскосмосом технологии возвращаемых ступеней ракет
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 июля, сорняки и грибки
ФАС может предотвратить рост цен на школьную форму
Личная жизнь, здоровье, безразличие к Украине: где сейчас Олег Меньшиков
Смерть отца, мнение об СВО, личная жизнь: как живет Юлия Меньшова
Одну из важных частей ВСУ могут ликвидировать
Украину и Запад уличили в попытках вызвать бунт в России
Паралич, менингит, абцесс мозга: как не умереть от отита. Советы ЛОР-врача
Военнослужащий получил штраф за ложные сведения о ВС РФ
Озвучено, чем были вооружены исполнители теракта в «Крокусе»
Симоньян напомнила, как Русь защищала себя от врагов
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.