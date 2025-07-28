Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспием Российский лайнер Embraer 190 приземлился в Махачкале после сигнала бедствия

Пассажирский лайнер Embraer 190 подал сигнал бедствия во время полета над акваторией Каспийского моря, сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах. Он выполнял рейс из Ижевска в Махачкалу и приземлился во втором населенном пункте.

Самолет Embraer 190 во время полета из Ижевска в Махачкалу подал сигнал тревоги над Каспийским морем, — заявили представители авиаслужб.

По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно находилось над полуостровом Бузачи в Казахстане и начало снижаться в направлении Актау. В Махачкале оно приземлилось в 00:45 по московскому времени.

В настоящее время причины подачи сигнала бедствия и состояние самолета уточняются. Авиационные службы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полета и пассажиров на борту.

Ранее сообщалось, что в Казахстане во время планового перелета пропал военный вертолет EC145. Судно исчезло с радаров в Алма-Атинской области. На поиски отправили команды специалистов из Минобороны и МЧС. Также к месту вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств случившегося.