22 августа 2025 в 13:04

Захарова предложила медийный диалог

Захарова: нужно организовать встречу МИД по СМИ стран каспийской «пятерки»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Было бы полезно провести встречу руководителей информационных подразделений внешнеполитических ведомств стран каспийской «пятерки», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарову. Она выступила с видеообращением к участникам Каспийского медиафорума и сказала, что сотрудничество прикаспийских государств в медийной сфере обладает значительным нереализованным потенциалом.

Полагаю, можно задуматься и о встрече руководителей подразделений внешнеполитических ведомств, отвечающих за информационную работу, в каспийском формате. Думаю, многие из коллег нас поддержат с учетом общности задач, стоящих перед нами, — сказала Захарова.

По мнению представителя МИД России, встреча могла бы быть посвящена анализу позитивного опыта прошлого взаимодействия как основы для дальнейшего развития. Захарова выразила уверенность в том, что каспийский регион обладает большими перспективами для роста и сотрудничества.

Ранее Захарова сообщила о растущем интересе иностранцев к переезду в Россию. По ее данным, за последний год документы на проживание получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и других государств. Захарова отметила, что многие из этих людей сталкивались в своих странах с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей.

Мария Захарова
Каспий
МИД РФ
СМИ
