10 октября 2025 в 17:31

Россиянка задушила пожилую мать в ее доме

Жительница Нижегородской области задушила 85-летнюю мать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Бор, которая подозревается в убийстве своей престарелой матери, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Подозреваемая уже дает показания.

По версии следствия, обвиняемая задушила свою 85-летнюю мать, — говорится в сообщении ведомства.

Пенсионерка скончалась на месте, в отношении ее дочери возбуждено уголовное дело по статье «убийство», ей грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время она заключена под стражу.

Ранее сообщалось, что 20-летний студент задушил проститутку в Ташкенте после того, как она укусила его за палец и потребовала 5 млн сумов ( около33 тыс. рублей) во время ссоры в съемной квартире. Молодой человек завернул тело в простыню и скрылся, но вскоре был задержан полицией и приговорен к 10 годам лишения свободы.

До этого стало известно, что маньяк задушил 17-летнюю школьницу. Сперва он предложил подвезти ее, а затем совершил над ней сексуальное насилие и убил в безлюдном месте — тело 11-классницы нашли в ущелье.

убийства
происшествия
семья
матери
Нижегородская область
расследования
Россия
дочери
суды
