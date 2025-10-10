Россиянка задушила пожилую мать в ее доме

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Бор, которая подозревается в убийстве своей престарелой матери, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. Подозреваемая уже дает показания.

По версии следствия, обвиняемая задушила свою 85-летнюю мать, — говорится в сообщении ведомства.

Пенсионерка скончалась на месте, в отношении ее дочери возбуждено уголовное дело по статье «убийство», ей грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время она заключена под стражу.

